Под Калининградом пожарные тушили «Ауди 100»

СЕГОДНЯ 09:59 2019-10-05T09:59:39+03:00

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И часа не прошло после того как в Калининградской области настала суббота, 5 октября, а на улице Искры в Советске возгорелось пламя. В Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре, и расчет ПСЧ-12 в составе пяти человек на одной спецмашине выдвинулся по названному адресу.

Прибыв на место, огнеборцы обнаружили, что горит автомобиль марки «Ауди-100». Моторный отсек иномарки отстоять так и не удалось, зато обошлось без пострадавших людей. Ну а причины чрезвычайного происшествия сейчас выясняют специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU