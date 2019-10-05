Под Калининградом пожарные тушили «Ауди 100»
У припаркованного на улице Искры в Советске автомобиля выгорел моторный отсек
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И часа не прошло после того как в Калининградской области настала суббота, 5 октября, а на улице Искры в Советске возгорелось пламя. В Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре, и расчет ПСЧ-12 в составе пяти человек на одной спецмашине выдвинулся по названному адресу.
Прибыв на место, огнеборцы обнаружили, что горит автомобиль марки «Ауди-100». Моторный отсек иномарки отстоять так и не удалось, зато обошлось без пострадавших людей. Ну а причины чрезвычайного происшествия сейчас выясняют специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU