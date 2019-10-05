Под Калининградом военных строителей оштрафовали за дырявый забор

СЕГОДНЯ 11:02 2019-10-05T11:02:57+03:00

Гарнизонная посчитала, что прорехи в ограждении стройплощадок угрожают жизни и здоровью местных жителей

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Военная прокуратура Балтийского гарнизона в ходе проверки соблюдения требований градостроительного законодательства при возведении жилых домов установила, что предприятие «Главное управление обустройства войск» не обеспечила целостность ограждения строительных площадок на территории одного из военных городков г. Балтийска. Тем самым, по мнению надзирающего ведомства, были созданы предпосылки к причинению вреда жизни и здоровью жителей близлежащих домов.

Военный прокурор гарнизона возбудил в отношении виновных дело об административном правонарушении. Рассмотрев материалы, Арбитражный суд Калининградской области оштрафовал юридическое лицо на 150 тысяч рублей.

Ну а злополучный забор, пока шло разбирательство, застройщиком был оперативно восстановлен.

ИСТОЧНИК KP.RU