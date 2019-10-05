2019-10-05T11:02:57+03:00
Общество

Под Калининградом военных строителей оштрафовали за дырявый забор

Гарнизонная посчитала, что прорехи в ограждении стройплощадок угрожают жизни и здоровью местных жителей
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Военная прокуратура Балтийского гарнизона в ходе проверки соблюдения требований градостроительного законодательства при возведении жилых домов установила, что предприятие «Главное управление обустройства войск» не обеспечила целостность ограждения строительных площадок на территории одного из военных городков г. Балтийска. Тем самым, по мнению надзирающего ведомства, были созданы предпосылки к причинению вреда жизни и здоровью жителей близлежащих домов.

Военный прокурор гарнизона возбудил в отношении виновных дело об административном правонарушении. Рассмотрев материалы, Арбитражный суд Калининградской области оштрафовал юридическое лицо на 150 тысяч рублей.

Ну а злополучный забор, пока шло разбирательство, застройщиком был оперативно восстановлен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградский губернатор наградил лучших педагогов региона
Калининградская полиция выпустила памятку для любителей «тихой охоты»
В Калининграде пройдет «цифровой» фестиваль
В лесу под Калининградом пропал 79-летний грибник
Под Калининградом пожарные тушили «Ауди 100»
Евгений Маслов о возведенной стене башни Врангеля: Не ставилось задачи восстановить, как было
Алиханов об уходе Астаховой с поста руководителя фонда капремонта: Это не отставка, а повышение
Алиханов: Если в Доме Советов и будут сидеть чиновники, то только начиная с шестого этажа
В Калининграде объявили победителей конкурса стартапов "Бизнес Баттл"
Наставник «Балтики» признан лучшим тренером клуба ФНЛ в сентябре
В Калининграде мужчина в маске и с ножом пытался ограбить магазин
Антон Алиханов: Мы будем просить средства на выкуп птичьего рынка на Баранова