В лесу под Калининградом пропал 79-летний грибник
УМВД России по Калининградской области устанавливает местонахождение без вести пропавшего Писанко Петра Владиславовича, 1940 года рождения. Мужчина 27 сентября ушел в лес за грибами в районе поселка Корнево Багратионовского района, и домой не вернулся. До настоящего времени местонахождение пенсионера не установлено.
Пропавший был одет в куртку зеленого цвета, на голове - синяя кепка. При себе имел красную корзину. Рост Петра Владиславовича - 165 см, волосы седые, глаза голубые.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить об этом по телефону: 8 (4012) 55-24-02.
ИСТОЧНИК KP.RU