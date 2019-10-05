В лесу под Калининградом пропал 79-летний грибник

СЕГОДНЯ 11:13 2019-10-05T11:13:29+03:00

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят позвонить в полицию. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

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УМВД России по Калининградской области устанавливает местонахождение без вести пропавшего Писанко Петра Владиславовича, 1940 года рождения. Мужчина 27 сентября ушел в лес за грибами в районе поселка Корнево Багратионовского района, и домой не вернулся. До настоящего времени местонахождение пенсионера не установлено.

Пропавший был одет в куртку зеленого цвета, на голове - синяя кепка. При себе имел красную корзину. Рост Петра Владиславовича - 165 см, волосы седые, глаза голубые.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить об этом по телефону: 8 (4012) 55-24-02.

ИСТОЧНИК KP.RU