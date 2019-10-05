В Калининграде пройдет «цифровой» фестиваль

СЕГОДНЯ 11:32 2019-10-05T11:32:43+03:00

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В воскресенье, 6 октября в Калининграде пройдет III Фестиваль инженерно-технического творчества «Цифровое будущее России». Площадкой для проведения мероприятия выбран спорткомплекс «Юность».

Как объяснили в правительстве области, которое наряду с общественной организацией «Образование» и комитетом по социальной политике Калининградского городского округа выступило с поддержкой фестиваля, зарегистрироваться для участия в нем можно на интернет-сайте мероприятия. Участников ожидает более 40 тематических мастер-классов по робототехнике, программированию, математике, моделированию, интерактивные представления, зоны анимации. Также можно будет послушать лекции, популяризирующие науку. В рамках фестиваля пройдут международный инклюзивный турнир по робототехнике «Янтарный робот» и выставка инженерного научного творчества.

В тот же день объявят победителей хакатонов по робототехнике и программированию, организованных среди детей и подростков. Запланирован круглый стол по вопросам трудоустройства молодежи с ограниченными возможностями здоровья.

Фестиваль начнется в 10:00, вход бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU