2019-10-05T11:34:56+03:00
Общество

Калининградская полиция выпустила памятку для любителей «тихой охоты»

Несколько простых рекомендаций призваны помочь тем, кто отправляется в лес за грибами
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В связи с наступлением грибного сезона, УМВД России по Калининградской области настоятельно рекомендует жителям Калининградской области и гостям региона соблюдать элементарные меры безопасности при посещении лесных массивов.

- предупредите родственников или знакомых о том, в какой лес и в каком районе вы идете за грибами;

- возьмите с собой полностью заряженный мобильный телефон, а также компас, карту, свисток, фонарик, зеркальце, зажигалку и, по возможности, спутниковый навигатор;

- не одевайтесь в камуфляж – в случае возможных поисков вас будет очень трудно обнаружить издалека, используйте светоотражатели и аксессуары (кепки, панамы, банданы) ярких, флюоресцирующих цветов;

- в случае недостатка опыта в ориентировании в лесу, не отклоняйтесь от знакомых маршрутов;

- в случае наличия хронических заболеваний берите с собой все необходимые медикаменты, либо вовсе откажитесь от прогулок в одиночку;

- если вы все же заблудились, не паникуйте - попросите помощи по единому номеру экстренных служб 112;

- передвигаясь по лесу, старайтесь не петлять: через каждые 100 метров выбирайте впереди себя ориентир и идите на него;

- постарайтесь выйти к автомобильным и железнодорожным дорогам, рекам и тому подобным объектам, которые выведут в населенный пункт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Калининградский губернатор наградил лучших педагогов региона
В Калининграде пройдет «цифровой» фестиваль
В лесу под Калининградом пропал 79-летний грибник
Под Калининградом военных строителей оштрафовали за дырявый забор
Под Калининградом пожарные тушили «Ауди 100»
Евгений Маслов о возведенной стене башни Врангеля: Не ставилось задачи восстановить, как было
Алиханов об уходе Астаховой с поста руководителя фонда капремонта: Это не отставка, а повышение
Алиханов: Если в Доме Советов и будут сидеть чиновники, то только начиная с шестого этажа
В Калининграде объявили победителей конкурса стартапов "Бизнес Баттл"
Наставник «Балтики» признан лучшим тренером клуба ФНЛ в сентябре
В Калининграде мужчина в маске и с ножом пытался ограбить магазин
Антон Алиханов: Мы будем просить средства на выкуп птичьего рынка на Баранова