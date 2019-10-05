Калининградская полиция выпустила памятку для любителей «тихой охоты»

СЕГОДНЯ 11:34 2019-10-05T11:34:56+03:00

Несколько простых рекомендаций призваны помочь тем, кто отправляется в лес за грибами

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В связи с наступлением грибного сезона, УМВД России по Калининградской области настоятельно рекомендует жителям Калининградской области и гостям региона соблюдать элементарные меры безопасности при посещении лесных массивов.

- предупредите родственников или знакомых о том, в какой лес и в каком районе вы идете за грибами;

- возьмите с собой полностью заряженный мобильный телефон, а также компас, карту, свисток, фонарик, зеркальце, зажигалку и, по возможности, спутниковый навигатор;

- не одевайтесь в камуфляж – в случае возможных поисков вас будет очень трудно обнаружить издалека, используйте светоотражатели и аксессуары (кепки, панамы, банданы) ярких, флюоресцирующих цветов;

- в случае недостатка опыта в ориентировании в лесу, не отклоняйтесь от знакомых маршрутов;

- в случае наличия хронических заболеваний берите с собой все необходимые медикаменты, либо вовсе откажитесь от прогулок в одиночку;

- если вы все же заблудились, не паникуйте - попросите помощи по единому номеру экстренных служб 112;

- передвигаясь по лесу, старайтесь не петлять: через каждые 100 метров выбирайте впереди себя ориентир и идите на него;

- постарайтесь выйти к автомобильным и железнодорожным дорогам, рекам и тому подобным объектам, которые выведут в населенный пункт.

ИСТОЧНИК KP.RU