Калининградский губернатор наградил лучших педагогов региона

СЕГОДНЯ 13:52 2019-10-05T13:52:20+03:00

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В преддверии профессионального праздника педагогов губернатор Антон Алиханов вручил ведомственные награды лучшим педагогическим работникам.

- Нагрудный знак «Отличник просвещения» вручен заместителю министра образования – начальнику отдела государственного контроля (надзора), лицензирования, государственной аккредитации, подтверждении документов об образовании и (или) квалификации Татьяне Марищин, - сообщили в пресс-службе правительства области. - Звание и отличительный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» присвоены учителю физики лицея № 49 Калининграда Марине Андреевой, учителю русского языка и литературы школы № 4 Балтийска Полине Грановской, учителям начальных классов Натальей Коломейцевой (Илюшинская школа Нестеровского городского округа) и Светлане Мартынчук (гимназия № 1 Советска).

Губернатор также вручил благодарственные письма представителям сферы образования, выпускники которых продемонстрировали высокие результаты на государственной итоговой аттестации, олимпиадах всероссийского и международного уровней. Отметили и тех директоров, чьи школы стали победителями международных отборов на реализацию новых подходов в обучении.

ИСТОЧНИК KP.RU