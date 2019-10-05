2019-10-05T14:39:49+03:00
Происшествия

В Советске машина сбила 7-летнего ребенка

Мальчик вышел из-за припаркованной машины, решив перейти дорогу в неположенном месте
Игорь ОРЕХОВ
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На калининградских дорогах в пятницу, 4 октября было зафиксировано два случая наездов автомобилей на пешеходов.

Сначала в 09:10 в Калининграде проезжавший по улице Горького «Мерседес» под управлением 56-летнего водителя в районе дома 162а сбил 39-летнюю женщину, которая получила травмы.

Но эта горожанка хотя бы пересекала проезжую часть нерегулируемому пешеходному переходу, в отличие от 7-летнего жителя Советска. Мальчишка выскочил из-за стоявшей у тротуара на улице Бурова машины и угодил плод колеса «Тойоты» - кстати, по совпадению, ей управлял ровесник калининградского водителя. Решивший перейти (а скорее уж перебежать) дрогу в не установленном для этого месте ребенок теперь будет вынужден залечивать телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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