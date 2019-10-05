Доля молодежи среди калининградских учителей не дотягивает до 20 процентов

СЕГОДНЯ 14:58 2019-10-05T15:01:30+03:00

Молодые учителя не столь уж часто встречаются в калининградских школах. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Сегодня – Всемирный день учителя, который в Российской Федерации отмечают с 1994 года (до этого с 1965-го по 1993-й традиционно отмечали в последнее воскресенье октября). В преддверии профессионального праздника министерство образования Калининградской области опубликовало некоторые «профильные» данные. Итак.

Региональная система образования включает в общей сложности 495 образовательных организаций общего, дополнительного, профессионального, специального коррекционного и дошкольного образования, в которых работают 8 270 педагогов.

Средний возраст калининградских учителей - 47 лет. Доля молодежи (сегодня в этой категории люди возрастом до 35 лет) – около 20 процентов от общего сила или 1,5 тысячи человек в абсолютных цифрах. Пенсионеры (учителя в возрасте 55 лет и старше) составляют 28,45 процента от общего числа или свыше 2,1 тысячи человек.

Из 8 270 учителей педагогическое образование в Калининграде получили 3 809 человек, остальные получали дипломы в других городах (Москва, Санкт-Петербург, Благовещенск, Смоленск, Мичуринск, Волгоград) и государствах (Белоруссия, Украина, Литва, Азербайджан, Армения, Таджикистан и т. д.).

В нашем регионе главной кузницей учительских кадров остается бывший Калининградский педагогический институт, ныне повышенный в звании до Балтийского федерального университета имени Канта. Впрочем, в своей структуре он сейчас также имеет пединститут, около 70 процентов выпускников которого ежегодно пополняют армию педагогов местных школ и детсадов.

ИСТОЧНИК KP.RU