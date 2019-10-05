2019-10-05T15:28:22+03:00
Происшествия

В Калининграде произошла дорожная авария с участием четырех автомобилей

В результате ДТП на Московском проспекте пострадал 82-летний водитель «Ауди»
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 5 октября, утром Московский проспект Калининграда встал в огромных пробках. Причиной явилось дорожно-транспортное происшествие с участием сразу четырех транспортных средств.

По имеющейся информации, аварию спровоцировал водитель направлявшегося на выезд из города грузовика, который попытался перестроиться из средней в крайнюю левую полосу движения. При выполнении этого маневра шоферюга зацепил катившую в попутном направлении «Ауди», которую после удара развернуло вокруг своей оси, затем автомобиль опрокинулся на крышу и вылетел на «встречку». Там злополучная «аудюха» столкнулась с «Маздой» и другим грузовиком.

В результате ДТП пострадал 82-летний водитель «Ауди», который был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В этом году калининградские оперативники уже раскрыли больше 2 тысяч преступлений
Доля молодежи среди калининградских учителей не дотягивает до 20 процентов
В Советске машина сбила 7-летнего ребенка
Калининградский губернатор наградил лучших педагогов региона
Калининградская полиция выпустила памятку для любителей «тихой охоты»
В Калининграде пройдет «цифровой» фестиваль
В лесу под Калининградом пропал 79-летний грибник
Под Калининградом военных строителей оштрафовали за дырявый забор
Под Калининградом пожарные тушили «Ауди 100»
Евгений Маслов о возведенной стене башни Врангеля: Не ставилось задачи восстановить, как было
Алиханов об уходе Астаховой с поста руководителя фонда капремонта: Это не отставка, а повышение
Алиханов: Если в Доме Советов и будут сидеть чиновники, то только начиная с шестого этажа
В Калининграде объявили победителей конкурса стартапов "Бизнес Баттл"
Наставник «Балтики» признан лучшим тренером клуба ФНЛ в сентябре
В Калининграде мужчина в маске и с ножом пытался ограбить магазин
Антон Алиханов: Мы будем просить средства на выкуп птичьего рынка на Баранова