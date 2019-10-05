В Калининграде произошла дорожная авария с участием четырех автомобилей

СЕГОДНЯ 15:28 2019-10-05T15:28:22+03:00

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Сегодня, 5 октября, утром Московский проспект Калининграда встал в огромных пробках. Причиной явилось дорожно-транспортное происшествие с участием сразу четырех транспортных средств.

По имеющейся информации, аварию спровоцировал водитель направлявшегося на выезд из города грузовика, который попытался перестроиться из средней в крайнюю левую полосу движения. При выполнении этого маневра шоферюга зацепил катившую в попутном направлении «Ауди», которую после удара развернуло вокруг своей оси, затем автомобиль опрокинулся на крышу и вылетел на «встречку». Там злополучная «аудюха» столкнулась с «Маздой» и другим грузовиком.

В результате ДТП пострадал 82-летний водитель «Ауди», который был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU