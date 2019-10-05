В этом году калининградские оперативники уже раскрыли больше 2 тысяч преступлений

СЕГОДНЯ 15:55 2019-10-05T15:55:31+03:00

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За 9 месяцев текущего года оперативными уполномоченными УМВД России по Калининградской области было раскрыто более 2 тысяч преступлений, большая часть из которых - тяжкие и особо тяжкие, такие как убийства, грабежи, разбои, а также квартирные кражи. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в связи с состоявшимся на Советском проспекте, 7 торжественным собранием, посвященном Дню уголовного розыска. Этот профессиональный праздник отмечается сегодня, 5 октября.

В ходе мероприятия отличившимся оперативникам вручили награды, почетные грамоты и памятные подарки. По итогам оперативно-служебной деятельности лучшим подразделением стал отдел угрозыска ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда. Начальник Управления уголовного розыска регионального УМВД РФ Дмитрий Нестеров вручил отличительный знак руководителю отдела – подполковнику полиции Алексею Кушниру.

ИСТОЧНИК KP.RU