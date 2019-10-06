В Краснознаменском районе в ДТП погибла молодая супружеская пара

СЕГОДНЯ 09:36 2019-10-06T09:38:22+03:00

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Страшное ДТП случилось в Краснознаменском районе в минувшую субботу – погибли два человека. На трассе между Краснознаменском и поселком Добровольск «Фольксваген Поло» врезался в дерево.

По предварительной информации, на прямом участке дороги 29-летний водитель автомобиля не правильно выбрал скоростной режим, совершая обгон, что и привело к ДТП. 29-летний водитель и пассажир – его 29-летняя супруга скончались от полученных травм на месте.

- Причину, по которой автомобиль оказался на встречной полосе, сейчас выясняют следователи. От мощного удара о придорожное дерево машину разорвало на части. В иномарке находились муж и жена 29-ти лет, семья возвращалась с рыбалки. Шансов выжить у молодых родителей не было, у них осталась дочка полутора лет, - рассказала начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

На месте происшествия работали эксперты-криминалисты и следователи. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU