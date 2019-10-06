Калининградская «Балтика» обыграла «Краснодар-2» с крупным счетом

СЕГОДНЯ 10:11 2019-10-06T10:11:54+03:00

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«Балтика» обыграла «Краснодар-2» со счетом 4-1 в домашнем матче, который прошел накануне, в субботу 5 октября, на стадионе «Калининград». Как сообщает пресс-служба «Балтики», первым тайм получился скучным и серым, голевых моментов было мало. При этом на перерыв команды ушли со счетом 2-1 в пользу «Балтики».

Во втором тайме балтийцы активно атаковали гостей.

«Краснодарцам удалось провести буквально пару опасных атак, а в основном вся острота возникала у ворот 17-летнего Станислава Агкацева, который впервые в своей взрослой карьере был вынужден четырежды вытаскивать мяч из сетки», - отметили в ФК «Балтика».

4-1 – «Балтика» берет убедительный реванш у краснодарцев за прошлогоднее унижение (октябре 2018 «Балтика» проиграла 1-4 дома «Краснодару-2»), одерживает самую крупную домашнюю победу с ноября 2017 года.

Героями матча стали Максим Тишкин (13 минута), Алихан Шаваев (37) и дважды — бразилец Аллеф (65 и 86 минуты).

Отметим, из-за травм и дисквалификаций встречу с «Краснодаром-2» пропустили сразу шестеро балтийцев: Чочиев, Причиненко, Захаров, Макарчук, Кузьмин и Кашчелан.

Продолжается беспроигрышная серия «Балтики» – теперь уже 12 выигранных матчей. Итог – 8-е место в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU