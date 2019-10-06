В Калининграде состоится Чемпионат области по бодибилдингу
Чемпионат и первенство Калининградской области по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу состоятся в воскресенье в Доме искусств. Как сообщается на сайте региональной школы по силовым видам спорта, участвовать в соревнованиях будут как взрослые спортсмены, так и юниоры.
Соревнования пройдут в следующих номинациях: юноши и юниоры, бодибилдинг, классический бодибилдинг, бодифитнес, фитнес.
В программе также спортивные конкурсы: классик физик, фитнес-бикини, конкурс фит-модель и пляжный бодибилдинг.
Начало соревнований в 17:00, регистрация и взвешивание участников с 14:00 до 15:00 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU