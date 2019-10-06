В поселке Озерки сбили 11-летнего велосипедиста
Мальчик пересекал дорогу вне пешеходного перехода
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В Гвардейском районе в результате ДТП пострадал ребенок. Инцидент случился вечером в субботу 5 октября в поселке Озерки. На часах было 18:26, когда на улице Железнодорожной ребенок на велосипеде попал под колеса автомобиля марки «Ниссан».
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 11-летний велосипедист пересекал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.
В результате ДТП юный велосипедист получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU