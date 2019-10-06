Во Взморье автобус сбил пьяного пешехода

СЕГОДНЯ 14:10 2019-10-06T15:21:26+03:00

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Инцидент случился вечером в субботу 5 октября в поселке Взморье. Около 19:00 по поселковой улице Советской прогуливался пешеход – как позже выяснилось он был не совсем трезв. Возможно это и стало причиной ДТП.

По данным пресс-службы регионального УМВД, автобус «Ивеко», следовавший из Калининграда в направлении города Светлый, совершил наезд на пешехода, который шел по пешеходной дорожке,

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU