В Калининграде для съемок фильма «Два силуэта на закате солнца» ищут мужчин азиатской внешности
В Калининграде продолжаются съемки фильма «Два силуэта на закате солнца». Создатели активно привлекают к работе жителей региона – нужны актеры массовки и люди на роли второго плана.
Так, на ближайший съемочный день, который состоится 7 октября, ищут мужчин азиатской внешности. По сюжету они будут выступать в роли охранников китайского гангстера.
Об этом сообщается в группе «Съемки в кино в Калининграде» в "ВКонтакте".
«Два силуэта на закате солнца» – картина о девушке-фотографе, которая однажды узнает, что где-то в Калининграде у нее есть дед. Отправляясь на его поиски, она становится объектом пристального внимания и, рискуя жизнью, раскрывает преступление.
ИСТОЧНИК KP.RU