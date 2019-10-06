2019-10-06T14:20:45+03:00
Звезды

В Калининграде для съемок фильма «Два силуэта на закате солнца» ищут мужчин азиатской внешности

Александр КАТЕРУША
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В Калининграде продолжаются съемки фильма «Два силуэта на закате солнца». Создатели активно привлекают к работе жителей региона – нужны актеры массовки и люди на роли второго плана.

Так, на ближайший съемочный день, который состоится 7 октября, ищут мужчин азиатской внешности. По сюжету они будут выступать в роли охранников китайского гангстера.

Об этом сообщается в группе «Съемки в кино в Калининграде» в "ВКонтакте".

«Два силуэта на закате солнца» – картина о девушке-фотографе, которая однажды узнает, что где-то в Калининграде у нее есть дед. Отправляясь на его поиски, она становится объектом пристального внимания и, рискуя жизнью, раскрывает преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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