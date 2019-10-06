В Калининграде проходит фестиваль «Цифровое будущее России»

СЕГОДНЯ 14:58 2019-10-06T15:20:21+03:00

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В воскресенье 6 октября калининградский спорткомплекс «Юность» в третий раз принимает фестиваль «Цифровое будущее России». Как рассказывают организаторы, инженерно-технический форум объединил более 40 площадок мастер-классов, площадки работодателей, СУЗов и ВУЗов.

В программе до 17:00:

- интерактивные представления для детей и взрослых;

- крупнейший турнир по робототехнике «Янтарный робот»;

- инженерно-техническая выставка;

- лекториум.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU