В Калининграде проходит фестиваль «Цифровое будущее России»
.Фото: vk.com
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В воскресенье 6 октября калининградский спорткомплекс «Юность» в третий раз принимает фестиваль «Цифровое будущее России». Как рассказывают организаторы, инженерно-технический форум объединил более 40 площадок мастер-классов, площадки работодателей, СУЗов и ВУЗов.
В программе до 17:00:
- интерактивные представления для детей и взрослых;
- крупнейший турнир по робототехнике «Янтарный робот»;
- инженерно-техническая выставка;
- лекториум.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU