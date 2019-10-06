В Знаменском районе разыскивают 71-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 16:38 2019-10-06T16:38:43+03:00

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В Знаменском районе с 4 октября разыскивают 71-летнюю Зою Ярошевич.

Как сообщается в группе «Поиск пропавших людей. Калининград. Твори добро» в соцсети «ВКонтакте», женщина ушла с собакой из дома в селе Ягодное утром 4 октября.

В последний раз пенсионерку видели около 15 часов в районе Знаменской свалки.

Была одета в серую кофту, брюки.

- Женщина страдает частичной потерей памяти, возможно не может найти свой дом, - отмечают волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU