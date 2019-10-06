В Калининграде эвакуатор врезался в легковушку, пострадала женщина
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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ДТП случилось в минувшую субботу 5 октября около 5 часов вечера. На улице Портовой автомобиль-эвакуатор марки «АЭ» въехал в автомобиль марки «Понтиак» под управлением 62-летней женщины.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, ДТП произошло из-за несоблюдения водителем эвакуатора безопасной дистанции.
В результате происшествия водитель «Понтиака» получила телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU