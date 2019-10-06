2019-10-06T19:22:20+03:00
Туризм

Калининград занял второе место среди городов, в которых туристы чувствуют себя как в Европе

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Калининград вошел в список городов, которые по мнению туристов чем-то похожи на Европу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Aviasales.

Первую строчку в рейтинге занимает Санкт-Петербург. 50% респондентов заявили, что «петербургская архитектура выделяется на фоне остальных мест в России».

Тут не удивительно, что Калининград занял второе место. Более трети опрошенных (34%) чувствуют себя «как в Европе» именно в Калининграде, замечая еще сохранившуюся старую немецкую застройку.

На третьем месте в рейтинге стоит Казань.

Также туристы выделили столицу Республики Марий Эл — Йошкар-Олу. Действительно, набережная в центре города напоминает Амстердам, а застройка чем-то похожа на новодельные «прусские хрущевки» на Ленинском проспекте в Калининграде.

В опросе приняли участие 120 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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