Матч «Балтика» - «Краснодар-2» стал самым посещаемым в 16-м туре ФНЛ
Портал ТурСтат представил рейтинг городов по числу зрителей на матчах 16-го тура Футбольной Национальной Лиги, прошедших в субботу 5 октября.
Калининград, Нижний Новгород и Хабаровск вошли в первую тройку городов по посещаемости матчей 16-го тура ФНЛ.
Игру «Балтики» с «Краснодаром-2» в Калининграде, завершившуюся победой хозяев со счетом 4:1, увидели 5 тысяч 872 зрителя.
По итогам тура «Балтика» поднялась на 8 место в турнирной таблице ФНЛ, отставая только на одно очко от 4-го места, дающего право на участие в стыковых матчах за выход в Российскую Премьер-Лигу.
ИСТОЧНИК KP.RU