2019-10-07T10:37:56+03:00
Спорт

Матч «Балтика» - «Краснодар-2» стал самым посещаемым в 16-м туре ФНЛ

Виктор Сергеев
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..Фото: fc-baltika.ru
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Портал ТурСтат представил рейтинг городов по числу зрителей на матчах 16-го тура Футбольной Национальной Лиги, прошедших в субботу 5 октября.

Калининград, Нижний Новгород и Хабаровск вошли в первую тройку городов по посещаемости матчей 16-го тура ФНЛ.

Игру «Балтики» с «Краснодаром-2» в Калининграде, завершившуюся победой хозяев со счетом 4:1, увидели 5 тысяч 872 зрителя.

По итогам тура «Балтика» поднялась на 8 место в турнирной таблице ФНЛ, отставая только на одно очко от 4-го места, дающего право на участие в стыковых матчах за выход в Российскую Премьер-Лигу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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