Москвичи подключились к реконструкции Дома Советов в Калининграде
В проекте реконструкции главного недостроя Калининграда Дома Советов готов принять участие Федеральный институт развития в жилищной сфере "ДОМ.РФ". Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на генерального директора организации Дениса Филиппова.
- У нас в планах по Дому Советов сделать совместный проект с администрацией, найти возможные правильные решения для того, чтобы реализовать этот проект как Дом правительства. Нам проект очень нравится, - отметил Денис Филиппов.
Ранее правительство Калининградской области выкупило у компании "Протострой" контрольный пакет в уставном капитале Дома Советов. Губернатор Антон Алиханов неоднократно заявлял, что планирует реконструировать здание и разместить там региональных и городских чиновников. Кроме того, в Доме Советов откроется бизнес-центр, кафе, рестораны и прочие заведения.
ИСТОЧНИК KP.RU