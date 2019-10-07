Москвичи подключились к реконструкции Дома Советов в Калининграде

СЕГОДНЯ 10:43 2019-10-07T10:45:25+03:00

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В проекте реконструкции главного недостроя Калининграда Дома Советов готов принять участие Федеральный институт развития в жилищной сфере "ДОМ.РФ". Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на генерального директора организации Дениса Филиппова.

- У нас в планах по Дому Советов сделать совместный проект с администрацией, найти возможные правильные решения для того, чтобы реализовать этот проект как Дом правительства. Нам проект очень нравится, - отметил Денис Филиппов.

Ранее правительство Калининградской области выкупило у компании "Протострой" контрольный пакет в уставном капитале Дома Советов. Губернатор Антон Алиханов неоднократно заявлял, что планирует реконструировать здание и разместить там региональных и городских чиновников. Кроме того, в Доме Советов откроется бизнес-центр, кафе, рестораны и прочие заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU