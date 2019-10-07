2019-10-07T10:45:25+03:00
Общество

Москвичи подключились к реконструкции Дома Советов в Калининграде

Привести в порядок самый известный недострой готов помочь фонд "ДОМ.РФ"
Кирилл Алексеев
Поделиться:
Дом Советов.Дом Советов.Фото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

В проекте реконструкции главного недостроя Калининграда Дома Советов готов принять участие Федеральный институт развития в жилищной сфере "ДОМ.РФ". Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на генерального директора организации Дениса Филиппова.

- У нас в планах по Дому Советов сделать совместный проект с администрацией, найти возможные правильные решения для того, чтобы реализовать этот проект как Дом правительства. Нам проект очень нравится, - отметил Денис Филиппов.

Ранее правительство Калининградской области выкупило у компании "Протострой" контрольный пакет в уставном капитале Дома Советов. Губернатор Антон Алиханов неоднократно заявлял, что планирует реконструировать здание и разместить там региональных и городских чиновников. Кроме того, в Доме Советов откроется бизнес-центр, кафе, рестораны и прочие заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Северном обходе в Калининграде сбили 30-летнюю женщину
В Калининграде на торгах продадут арестованное имущество должника на 645 млн рублей
В Калининграде открыли мемориал в память солдат-евреев Первой Мировой войны
В Калининградской области назвали самые эффективные местные администрации
В минздраве составили график работы передвижного комплекса «Поликлиника» на октябрь
В Калининграде в понедельник отключено электричество на трех улицах
Под Калининградом «Форд» опрокинулся в кювет
Калининградка на «Фиате» сбила 12-летнего велосипедиста
Калининградские застройщики подали 15 обращений на проектное финансирование
Под Калининградом машина насмерть сбила человека
Матч «Балтика» - «Краснодар-2» стал самым посещаемым в 16-м туре ФНЛ
В Калининграде ночью сгорел «Nissan»
Калининград занял второе место среди городов, в которых туристы чувствуют себя как в Европе
В Калининграде эвакуатор врезался в легковушку, пострадала женщина
В Знаменском районе разыскивают 71-летнюю женщину
В Калининграде проходит фестиваль «Цифровое будущее России»
В Калининграде для съемок фильма «Два силуэта на закате солнца» ищут мужчин азиатской внешности
Во Взморье автобус сбил пьяного пешехода
В поселке Озерки сбили 11-летнего велосипедиста
В Калининграде состоится Чемпионат области по бодибилдингу