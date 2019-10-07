Под Калининградом машина насмерть сбила человека
Личность пешехода, погибшего в районе аэропорта «Храброво», пока не установлена
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В восьмом часу вечера 6 октября на 3 километре автодороги, ведущей к аэропорту «Храброво» под колеса автомобиля попал пешеход.
Водитель двигавшегося со стороны аэропорта КИА, судя по всему, слишком поздно заметил переходящего проезжую часть мужчину. В произошедшего наезда человек от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия «Скорой медицинской помощи».
Полиция устанавливает личность погибшего и обстоятельства трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU