2019-10-07T10:44:47+03:00
Происшествия

Под Калининградом машина насмерть сбила человека

Личность пешехода, погибшего в районе аэропорта «Храброво», пока не установлена
Игорь ОРЕХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В восьмом часу вечера 6 октября на 3 километре автодороги, ведущей к аэропорту «Храброво» под колеса автомобиля попал пешеход.

Водитель двигавшегося со стороны аэропорта КИА, судя по всему, слишком поздно заметил переходящего проезжую часть мужчину. В произошедшего наезда человек от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия «Скорой медицинской помощи».

Полиция устанавливает личность погибшего и обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Северном обходе в Калининграде сбили 30-летнюю женщину
В Калининграде на торгах продадут арестованное имущество должника на 645 млн рублей
В Калининграде открыли мемориал в память солдат-евреев Первой Мировой войны
В Калининградской области назвали самые эффективные местные администрации
В минздраве составили график работы передвижного комплекса «Поликлиника» на октябрь
В Калининграде в понедельник отключено электричество на трех улицах
Под Калининградом «Форд» опрокинулся в кювет
Калининградка на «Фиате» сбила 12-летнего велосипедиста
Калининградские застройщики подали 15 обращений на проектное финансирование
Москвичи подключились к реконструкции Дома Советов в Калининграде
Матч «Балтика» - «Краснодар-2» стал самым посещаемым в 16-м туре ФНЛ
В Калининграде ночью сгорел «Nissan»
Калининград занял второе место среди городов, в которых туристы чувствуют себя как в Европе
В Калининграде эвакуатор врезался в легковушку, пострадала женщина
В Знаменском районе разыскивают 71-летнюю женщину
В Калининграде проходит фестиваль «Цифровое будущее России»
В Калининграде для съемок фильма «Два силуэта на закате солнца» ищут мужчин азиатской внешности
Во Взморье автобус сбил пьяного пешехода
В поселке Озерки сбили 11-летнего велосипедиста
В Калининграде состоится Чемпионат области по бодибилдингу