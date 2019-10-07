2019-10-07T10:49:09+03:00
Общество

Калининградские застройщики подали 15 обращений на проектное финансирование

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Калининградские застройщики подали 15 обращений на проектное финансирование своих объектов на 10 млрд рублей. По этому показателю регион находится в лидерах после Москвы, сообщили в банке «ДОМ.РФ» на совещании в областном правительстве.

- Бесперебойная работа строительного комплекса и развитие градостроительной политики – задачи, требующие комплексного подхода. Данные вопросы напрямую влияют на реализацию национальных проектов на территории региона, –отметил губернатор Антон Алиханов. – В 2019 году в области планируется ввести 940 тысяч квадратных метров жилья. Этот показатель превышает результат 2018 года, когда в регионе было построено 916 тысяч квадратных метров.

По его словам, региональные власти оказывают информационно-аналитическую поддержку застройщикам, чтобы застройщики смогли максимально комфортно адаптироваться к новым условиям привлечения средств дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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