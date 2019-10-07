Калининградка на «Фиате» сбила 12-летнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 10:50 2019-10-07T10:50:05+03:00

ДТП в Полесске случилось на перекрестке равнозначных дорог

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Вечером минувшего воскресенья, 6 октября в Полесске по местной улице Чапаева ехал автомобиль марки «Фиат» под управлением 37-летней женщины. Проезжая нерегулируемый перекресток равнозначных дорог (на пересечении с улицей Гвардейской), автоледи не уступила дорогу 12-летнему велосипедисту, выкатившемуся справа.

В результате ДТП несовершеннолетний участнике дорожного движения получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU