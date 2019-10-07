Под Калининградом «Форд» опрокинулся в кювет

СЕГОДНЯ 11:00 2019-10-07T11:00:04+03:00

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В воскресенье, 6 октября микроавтобус «Форд», который в 12:50 ехал со стороны поселка Большаково в направлении Черняховска, на прямом участке шоссе неожиданно вылетел с проезжей части и загремел в левый придорожный кювет, где и опрокинулся.

Прибывшим к месту происшествия полицейским быстро стала понятна причина аварии: 28-летний водитель не имел прав на управление транспортными средствами. В результате злополучный «Форд» получил технические, а виновник ДТП - телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU