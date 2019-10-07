2019-10-07T11:07:43+03:00
Общество

В Калининграде в понедельник отключено электричество на трех улицах

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В понедельник, 7 октября, в Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на трех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов не будет электричества на ул. Грига 54 и на ул. Литовский вал 19, 21а, 40.

До 20 часов подача электроэнергии приостановлена на ул. Клинической 21.

Холодное водоснабжение прекращено до 16 часов на ул. Железнодорожной 7, 7а-в, 13-25 и на пл. Калинина 26, 28. До 18 часов воды не будет на ул. Согласия 27, 31, 31б (ВНС).

ИСТОЧНИК KP.RU

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