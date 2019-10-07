В минздраве составили график работы передвижного комплекса «Поликлиника» на октябрь

СЕГОДНЯ 11:49 2019-10-07T11:55:25+03:00

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В трех муниципалитетах будут вести прием граждан специалисты мобильного центра здоровья. Как сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения, жители поселков смогут пройти рентгенографию органов грудной клетки, электрокардиографию, общий анализ крови, УЗ-диагностику.

Приемы будут вести врачи: отоларинголог, терапевт, кардиолог, акушер-гинеколог.

Отмечается, что врачи автопоезда работают в две смены – до 18:00.

В период с 7 по 9 октября врачи будут работать в пос. Луговое Гурьевского района.

С графиком работы мобильного комплекса «Поликлиника» на территории Калининградской области в октябре 2019 года можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU