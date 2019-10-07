В минздраве составили график работы передвижного комплекса «Поликлиника» на октябрь
В трех муниципалитетах будут вести прием граждан специалисты мобильного центра здоровья. Как сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения, жители поселков смогут пройти рентгенографию органов грудной клетки, электрокардиографию, общий анализ крови, УЗ-диагностику.
Приемы будут вести врачи: отоларинголог, терапевт, кардиолог, акушер-гинеколог.
Отмечается, что врачи автопоезда работают в две смены – до 18:00.
В период с 7 по 9 октября врачи будут работать в пос. Луговое Гурьевского района.
С графиком работы мобильного комплекса «Поликлиника» на территории Калининградской области в октябре 2019 года можно ознакомиться здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU