СЕГОДНЯ 11:55 2019-10-07T11:55:36+03:00

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В Калининградской области назвали самые эффективные местные администрации. Первое место в рейтинге муниципалитетов по итогам прошлого года занял Нестеровский городской округ, второе – Зеленоградский, третье – Гурьевский. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Муниципалитеты попали в тройку лидеров по таким показателям, как экономическое развитие, доходы и здоровье населения, образование, физическая культура и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство, доступность и качество жилья, организация муниципального управления, благоустройство территорий.

- Прежде всего, рассматриваются значения показателей в динамике. То есть каждый муниципалитет «стартовал» с определенного уровня социально-экономического развития. И сравниваем мы темпы роста именно в динамике, а не общие объемы достигнутых значений показателей, – рассказал начальник управления по внутренней политике Владимир Беспалов.

ИСТОЧНИК KP.RU