В Калининграде открыли мемориал в память солдат-евреев Первой Мировой войны

СЕГОДНЯ 12:20 2019-10-07T12:25:05+03:00

Мемориальные доски открыли на старом еврейском кладбище в Калининграде. Фото: Предоставлено организаторами

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В Калининграде на старом еврейском кладбище открыли мемориальные доски в память солдат-евреев Русской и Германской армий, захороненных здесь во время Первой Мировой войны.

Как рассказал специалист Центра военно-мемориальных исследований БФУ им. Канта Альберт Адылов, мероприятие было организовано еврейской общиной Калининграда при поддержке регионального министерства по культуре и туризму.

В нем, в частности, приняли участие представители Балтфлота, БВМИ, Генеральных консульств ФРГ и Польши, главный военный раввин России Аарон Гуревич.

Частью памятных мероприятий стали также возложение цветов к памятнику русским воинам Первой Мировой войны, экскурсия, концерт.

На литературно-исторических чтениях в синагоге Альберт Адылов выступил с докладом об Александре Абрамовиче Виленкине (1883-1918), который в 1914-1915 годах сражался на территории будущей Калининградской области как младший унтер-офицер из вольноопределяющихся 1-го гусарского Сумского полка.

ИСТОЧНИК KP.RU