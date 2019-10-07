2019-10-07T12:25:05+03:00
Общество

В Калининграде открыли мемориал в память солдат-евреев Первой Мировой войны

Александр КАТЕРУША
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Мемориальные доски открыли на старом еврейском кладбище в Калининграде.Мемориальные доски открыли на старом еврейском кладбище в Калининграде.Фото: Предоставлено организаторами
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В Калининграде на старом еврейском кладбище открыли мемориальные доски в память солдат-евреев Русской и Германской армий, захороненных здесь во время Первой Мировой войны.

Как рассказал специалист Центра военно-мемориальных исследований БФУ им. Канта Альберт Адылов, мероприятие было организовано еврейской общиной Калининграда при поддержке регионального министерства по культуре и туризму.

В нем, в частности, приняли участие представители Балтфлота, БВМИ, Генеральных консульств ФРГ и Польши, главный военный раввин России Аарон Гуревич.

Частью памятных мероприятий стали также возложение цветов к памятнику русским воинам Первой Мировой войны, экскурсия, концерт.

На литературно-исторических чтениях в синагоге Альберт Адылов выступил с докладом об Александре Абрамовиче Виленкине (1883-1918), который в 1914-1915 годах сражался на территории будущей Калининградской области как младший унтер-офицер из вольноопределяющихся 1-го гусарского Сумского полка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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