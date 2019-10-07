В Калининграде на торгах продадут арестованное имущество должника на 645 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:29 2019-10-07T12:29:38+03:00

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В октябре на торгах продадут арестованное имущество калининградской компании на 645 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

Калининградский производитель сигарет - ООО «ЮФТ» задолжал налоговой инспекции 1,3 млрд рублей. В прошлом году для обеспечения оплаты судебные приставы арестовали имущество должника – партию сигарет.

Начальная стоимость арестованного имущественного права на торгах составляла 759 млн 896 тыс. рублей, но после вынесения постановления о снижении цены на 15%, стоимость дебиторской задолженности на сегодняшний день составляет 645 млн 911 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU