На ремонт участка автодороги Калининград-Полесск выделили 1,4 млрд рублей

СЕГОДНЯ 12:36 2019-10-07T12:49:50+03:00

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Региональные власти выделили 1 млрд 437 млн рублей на ремонт участка автодороги Калининград-Полесск. Об этом сообщает перс-служба областного правительства.

Капитальный ремонт ожидает участок дороги 23-45 км. Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 октября. На этом участке проведут укрепительные работы, устройство дорожного полотна, искусственных сооружений, автобусных остановок, переустройство водопровода, а также проведение наружного освещения.

- Это одна из самых крупных закупок 2019 года, и проведение электронного аукциона при достаточном количестве заявившихся участников торгов, позволит снизить начальную цену контракта и сэкономить областной бюджет, - отметил руководитель регионального конкурсного агентства Леван Дараселия.

ИСТОЧНИК KP.RU