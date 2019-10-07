На ремонт участка автодороги Калининград-Полесск выделили 1,4 млрд рублей
Региональные власти выделили 1 млрд 437 млн рублей на ремонт участка автодороги Калининград-Полесск. Об этом сообщает перс-служба областного правительства.
Капитальный ремонт ожидает участок дороги 23-45 км. Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 октября. На этом участке проведут укрепительные работы, устройство дорожного полотна, искусственных сооружений, автобусных остановок, переустройство водопровода, а также проведение наружного освещения.
- Это одна из самых крупных закупок 2019 года, и проведение электронного аукциона при достаточном количестве заявившихся участников торгов, позволит снизить начальную цену контракта и сэкономить областной бюджет, - отметил руководитель регионального конкурсного агентства Леван Дараселия.
ИСТОЧНИК KP.RU