Антон Алиханов поздравил Владимира Путина с днем рождения и поблагодарил за внимание к Калининграду

СЕГОДНЯ 12:36 2019-10-07T12:38:34+03:00

Глава региона написал пост с пожеланиями в своем Инстаграме

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Губернатор Калининградской области поздравил Владимира Путина с 67-летием. Антон Алиханов выложил поздравительный пост на своей страничке в Инстаграме.

«В первую очередь, хочу поблагодарить Президента за то личное внимание, которое он уделяет решению проблем нашего региона: от инициативы проведения матчей ЧМ до строительства Музейного квартала, от комплексных мер обеспечения энергобезопасности региона до строительства Приморского кольца, от поддержки продолжения строительства Северного обхода до строительства онкоцентра. И многие другие инициативы», - написал губернатор.

От лица правительства Калининградской области Антон Алиханов пожелал Владимиру Путину исполнения всех задуманных планов и крепкого здоровья».

ИСТОЧНИК KP.RU