Антон Алиханов поздравил Владимира Путина с днем рождения и поблагодарил за внимание к Калининграду
Губернатор Калининградской области поздравил Владимира Путина с 67-летием. Антон Алиханов выложил поздравительный пост на своей страничке в Инстаграме.
«В первую очередь, хочу поблагодарить Президента за то личное внимание, которое он уделяет решению проблем нашего региона: от инициативы проведения матчей ЧМ до строительства Музейного квартала, от комплексных мер обеспечения энергобезопасности региона до строительства Приморского кольца, от поддержки продолжения строительства Северного обхода до строительства онкоцентра. И многие другие инициативы», - написал губернатор.
От лица правительства Калининградской области Антон Алиханов пожелал Владимиру Путину исполнения всех задуманных планов и крепкого здоровья».
ИСТОЧНИК KP.RU