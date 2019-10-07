2019-10-07T12:45:20+03:00
Общество

С начала года служащие Балтфлота приобрели свыше 300 квартир и домов по военной ипотеке

Виктор Сергеев
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По программе «Военная ипотека» военнослужащие в Калининградской области с начала года купили 341 жилое помещение. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

- Средняя площадь приобретенного жилья составляет 68,5 кв.м. при стоимости одного квадрата 49,1 тыс. рублей. В целом с начала работы системы почти 6,5 тыс. участников программы стали собственниками жилья в Калининградской области, - отметили в пресс-службе флота, добавив, что размер накопительного взноса на одного участника накопительно-ипотечной системы в 2019 году составляет чуть более 280 тысяч рублей.

Воспользоваться целевым жилищным займом для приобретения жилья в любом регионе России участник «Военной ипотеки» может после трех лет участия в накопительно-ипотечной системе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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