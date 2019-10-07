В Советске начнут работать эвакуаторы

СЕГОДНЯ 13:07 2019-10-07T13:08:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Советске в ближайшие дни начнут работать эвакуаторы. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написал глава администрации муниципалитета Николай Воищев.

Сити-менеджер отметил, что в городе установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» совместно с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор». Всего знаки будут установлены на 10-ти улицах.

- С полным перечнем улиц можно ознакомиться на сайте администрации. Во избежание недоразумения, прошу советчан проявить бдительность, - добавил Воищев.

ИСТОЧНИК KP.RU