Калининградские фермеры получили в этом году господдержку на 108 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:15 2019-10-07T13:18:55+03:00

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В этом году калининградские фермеры получили от государства в качестве поддержки 108 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

Господдержку фермеры получают по результатам конкурсов. В этом году конкурс успешно прошли проекты восьми начинающих фермеров, одной семейной животноводческой фермы, трех сельскохозяйственных кооперативов, пяти хозяйств, реализующих приоритетные направления аграрного производства. Также впервые в этом году восьми фермерам была предоставлена господдержка в формате «Агростартап» – на создание и развитие крестьянских фермерских хозяйств.

Всего с 2012 года господдержку наобщую сумму 770 млн рублей получили 209 начинающих фермеров, 18 семейных животноводческих ферм, 35 хозяйств, реализующих приоритетные направления аграрного производства, а также 11 проектов потребительских сельхозкооперативов.

ИСТОЧНИК KP.RU