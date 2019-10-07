Здание водолечебницы в Зеленоградске переделают в гостиницу

СЕГОДНЯ 13:29 2019-10-07T13:29:18+03:00

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В Зеленоградске будет реконструировано здание водолечебницы на улице Пугачева,3. Соответствующее разрешение на строительство выдало регионального Агентство по архитектуре и градостроению и опубликовано в реестре.

Согласно документации, здание водолечебницы и котельной будут реконструированы под гостиничный комплекс. Общая площадь новой двухэтажной гостиницы составит свыше 1100 «квадратов».

Разрешение на строительство действует до 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU