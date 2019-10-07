2019-10-07T13:39:02+03:00
Происшествия

Пьяный калининградец пытался угнать автомобиль, толкая его вручную

Хотевшего помешать ему законного владельца машины преступник ударил
Игорь ОРЕХОВ
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Сначала житель поселка Знаменское Правдинского района удивился, когда увидел, как его автомобиль марки «Рено» пытается угнать какой-то незнакомец. Потом автовлажелец, естественно, возмутился и попытался пресечь преступные действия. Однако в ответ получил от злоумышленника увесистый удар. И тогда решил прибегнуть к помощи полиции.

Прибывшим по вызову правоохранителям открылась удивительная картина: изрядно нетрезвый мужчина, пыхтя и обливаясь потом, упорно толкал перед собой пресловутую иномарку, не обращая никакого внимания на окружающих. Угонщика доставили в отдел внутренних дел. Как выяснилось, 29-летний местный житель ранее уже привлекался к уголовной ответственности. А теперь ему вменяют 166-ю статью УК РФ в ее части 2 с перспективой лишения свободы на срок до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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