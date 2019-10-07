В Калининграде рок-музыканту Андрею Князеву подарили куклу-двойника

СЕГОДНЯ 13:48 2019-10-07T13:48:08+03:00

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В Калининграде прошел концерт группы «КняZz», лидером которой выступает музыкант Андрей Князев, известный как один из основателей легендарного рок-коллектива «Король и шут».

Князь не только отыграл хиты, но и представил новый сборник лучших песен. С концерта в гостиницу музыкант уехал не с пустыми руками – поклонники подарили ему… куклу-двойника. Об этом артист рассказал на своей страничке в Инстаграме.

«В Калининграде мне подарили меня в моей действующей жилетке, да и еще в моих действующих штанах. Ко всему прочему еще и с действующей козой! Сразу четыре совпадения: 1. Это я, 2. В жилетке, 3. В штанах, 4. С козой!», - написал Андрей Князев.

ИСТОЧНИК KP.RU