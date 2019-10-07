Калининград занял 67-е место в рейтинге крупнейших городов по уровню зарплат

СЕГОДНЯ 13:56 2019-10-07T13:57:14+03:00

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Калининград занял 67-е место в рейтинге крупнейших российских городов по уровню зарплат, составленном «РИА Рейтинг».

Эксперты рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России и подготовили их рейтинг по уровню зарплат. Зарплаты, за вычетом НДФЛ, были рассчитаны на основе муниципальной статистики Росстата за первые шесть месяцев 2019 года по крупным и средним предприятиям.

Стандартный потребительский набор выведен для одного человека, живущего в собственной квартире площадью 28 квадратных метров. Он включает 112 товаров и услуг, среди них продукты питания (в том числе деликатесы), одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги.

Средние цены по городам взяты из базы ЕМИСС. Объем потребления определен, исходя из рациональных норм (в качестве ориентира использован фиксированный набор потребительских товаров и услуг Росстата).

По данным исследования, 2019 году самая высокая зарплата с поправкой на цены была зафиксирована в Москве: на среднюю зарплату здесь можно купить 3,83 набора товаров и услуг. Близкий результат у Южно-Сахалинска, где соотношение составляет 3,81, что позволило ему занять второе место.

В Калининграде на среднюю зарплату можно купить 1,87 набора товаров и услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU