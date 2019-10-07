2019-10-07T14:38:41+03:00
Спорт

Калининградские футболисты выиграли «бронзу» на «Кубке Гедимина-2019»

Михаил ЯНОВСКИЙ
Поделиться:
Медали завоевала команда Сергея Пономаренко (СШОР №5).Медали завоевала команда Сергея Пономаренко (СШОР №5).Фото: Михаил ЯНОВСКИЙ
Изменить размер текста:

Международный турнир среди мальчиков 2009-2010 годов рождения прошел в минувший уикенд в городе Лида Гродненской области и собрал 16 команд из Белоруссии, Латвии и России. Нашу страну представляли воспитанники калининградской спортивной школы олимпийского резерва №5.

По итогам группового этапа команда Сергея Пономаренко, потерпев одно-единственное поражение, заняла второе место и пробилась в четвертьфинал. Соперником в матче за выход в 1/2 стал гродненский «Неман», который был разгромлен со счетом 6:2. Для попадания в финал нашим парням предстояло обыграть одну из лучших команд Белоруссии - минский МТЗ, но, к сожалению, «трактористы» при равной борьбе сумели-таки вырвать победу (2:0), после чего в решающем матче одолели хозяев площадки и стали чемпионами.

Третье место калининградские футболисты разыграли со своими обидчиками по групповому этапу - СДЮШОР-8 из Гомеля. На этот раз представители школы олимпийского резерва Калининграда были намного сильнее: наши ребята отгрузили в чужие ворота 6 мячей, пропустив в ответ всего один, и заслуженно увезли домой бронзовые медали.

Лучшим игроком калининградской команды на турнире признан нападающий Матвей Петровский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде проживают 25 пенсионеров в возрасте старше 100 лет
На стадионе «Локомотив» установят уникальное покрытие на беговых дорожках
На ул. Клинической в Калининграде отключат уличное освещение
В центре Советска во вторник откроется пункт сбора донорской крови
В субботу в Калининграде свыше 150 женщин прошли обследование у маммологов
На выходных в Калининградской области задержали 25 пьяных водителей
В Калининграде на учредителей компании завели уголовное дело за хранение алкоголя и сигарет без акцизов
Калининградец получил 2,5 года колонии-поселения за смертельное ДТП
Область выделила Ладушкину 1,8 млн рублей на ремонт дороги к детскому саду
Калининград занял 67-е место в рейтинге крупнейших городов по уровню зарплат
В Калининграде рок-музыканту Андрею Князеву подарили куклу-двойника
Пьяный калининградец пытался угнать автомобиль, толкая его вручную
Здание водолечебницы в Зеленоградске переделают в гостиницу
Калининградские фермеры получили в этом году господдержку на 108 млн рублей
В Советске начнут работать эвакуаторы
С начала года служащие Балтфлота приобрели свыше 300 квартир и домов по военной ипотеке
Антон Алиханов поздравил Владимира Путина с днем рождения и поблагодарил за внимание к Калининграду
На ремонт участка автодороги Калининград-Полесск выделили 1,4 млрд рублей
На Северном обходе в Калининграде сбили 30-летнюю женщину