Калининградские футболисты выиграли «бронзу» на «Кубке Гедимина-2019»

СЕГОДНЯ 14:38 2019-10-07T14:38:41+03:00

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Международный турнир среди мальчиков 2009-2010 годов рождения прошел в минувший уикенд в городе Лида Гродненской области и собрал 16 команд из Белоруссии, Латвии и России. Нашу страну представляли воспитанники калининградской спортивной школы олимпийского резерва №5.

По итогам группового этапа команда Сергея Пономаренко, потерпев одно-единственное поражение, заняла второе место и пробилась в четвертьфинал. Соперником в матче за выход в 1/2 стал гродненский «Неман», который был разгромлен со счетом 6:2. Для попадания в финал нашим парням предстояло обыграть одну из лучших команд Белоруссии - минский МТЗ, но, к сожалению, «трактористы» при равной борьбе сумели-таки вырвать победу (2:0), после чего в решающем матче одолели хозяев площадки и стали чемпионами.

Третье место калининградские футболисты разыграли со своими обидчиками по групповому этапу - СДЮШОР-8 из Гомеля. На этот раз представители школы олимпийского резерва Калининграда были намного сильнее: наши ребята отгрузили в чужие ворота 6 мячей, пропустив в ответ всего один, и заслуженно увезли домой бронзовые медали.

Лучшим игроком калининградской команды на турнире признан нападающий Матвей Петровский.

ИСТОЧНИК KP.RU