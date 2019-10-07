Калининградец получил 2,5 года колонии-поселения за смертельное ДТП
Жителя Калининграда осудили за ДТП, в котором погиб пассажир. Об этом сообщает пресс-служба Светлогорского городского суда.
Авария произошла весной этого года в поселке Покровское. Пьяный водитель «Крайслера» не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. В салоне находилась мотопомпа, которая от удара сместилась и травмировала сидящего впереди пассажира. От полученных ранений он скончался на месте происшествия.
Суд признал водителя виновным в нарушении Правил дорожного движения со смертельным исходом и отправил мужчину в колонию-поселение на 2,5 года. Также его лишили прав на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU