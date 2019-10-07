Калининградец получил 2,5 года колонии-поселения за смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 14:50 2019-10-07T14:50:29+03:00

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Жителя Калининграда осудили за ДТП, в котором погиб пассажир. Об этом сообщает пресс-служба Светлогорского городского суда.

Авария произошла весной этого года в поселке Покровское. Пьяный водитель «Крайслера» не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. В салоне находилась мотопомпа, которая от удара сместилась и травмировала сидящего впереди пассажира. От полученных ранений он скончался на месте происшествия.

Суд признал водителя виновным в нарушении Правил дорожного движения со смертельным исходом и отправил мужчину в колонию-поселение на 2,5 года. Также его лишили прав на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU