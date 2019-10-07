В Калининграде на учредителей компании завели уголовное дело за хранение алкоголя и сигарет без акцизов

СЕГОДНЯ 14:57 2019-10-07T14:57:40+03:00

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В Калининграде на учредителей компании завели уголовное дело за хранение левого алкоголя и сигарет. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Дело заведено на учредителей ООО «МРОВ». Ранее сообщалось, что на складах компании на проспекте Калинина было обнаружено не менее 5 тысяч бутылок алкоголя и 20 тысяч пачек сигарет без акцизов и документов.

По данным прокуратуры, спиртное и сигареты распространились по торговым точкам по всей области.

ИСТОЧНИК KP.RU