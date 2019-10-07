На выходных в Калининградской области задержали 25 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 15:03 2019-10-07T15:04:11+03:00

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В минувшие выходные в Калининградской области инспекторы ГИБДД выявили и задержали 25 пьяных водителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Трое водителей попались на повторном пьяном вождении: ранее их лишили прав, но они все равно сели пьяными за руль. Теперь им грозит уголовная ответственность, вплоть до реального лишения свободы и крупный денежный штраф – до 300 тысяч рублей.

Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону: 8(4012)552-815

ИСТОЧНИК KP.RU