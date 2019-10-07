В субботу в Калининграде свыше 150 женщин прошли обследование у маммологов

СЕГОДНЯ 15:15 2019-10-07T15:15:54+03:00

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В Калининграде в поликлинике ЦГКБ стартовал месячник по раннему выявлению онкопатологий молочной железы.

В первый день акции, 5 октября, на прием к специалистам пришли 154 женщины. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, было выявлено более 18 патологий. Для сравнения, в 2018 году в ходе подобной акции было диагностировано пять онкопаталогий, все они затем были успешно пролечены на базе ЦГКБ.

Прием пациенток будет проходить на протяжении четырех суббот октября. Консультации для всех желающих проводят пять врачей онкологов-маммологов под руководством заведующего отделением онкологии № 2 маммологического профиля ЦГКБ, кандидата медицинских наук Олега Петренко. Направление от врача, паспорт и страховой полис не требуются.

ИСТОЧНИК KP.RU