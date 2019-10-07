2019-10-07T15:58:07+03:00
Здоровье

В центре Советска во вторник откроется пункт сбора донорской крови

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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Выездная бригада Станции переливания крови Калининградской области во вторник 8 октября прибудет в Советск. Мобильный пункт забора крови развернут на площади Ленина.

В четверг 10 октября медики ждут доноров в Правдинске на центральной площади.

Как сообщают на региональной станции переливания крови, лучше всего на кровопотерю организм реагирует в утренние часы. И чем раньше происходит донация, тем легче переносится эта процедура. После 12.00 сдавать кровь рекомендуется только постоянным донорам.

Накануне и в день сдачи крови не рекомендуется употреблять жирную, жареную пищу, молочные продукты, яйца и масло.

За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики (эти вещества ухудшают свертываемость крови).

ИСТОЧНИК KP.RU

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