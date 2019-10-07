На стадионе «Локомотив» установят уникальное покрытие на беговых дорожках

СЕГОДНЯ 16:06 2019-10-07T16:07:04+03:00

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Обустройство беговых дорожек на стадионе «Локомотив» в Калининграде планируют завершить в конце ноября. Об этом сообщил председатель комитета территориального развития мэрии Артур Крупин.

- Сейчас ведется укладка асфальтобетонного покрытия. Затем будем укладывать профессиональное многокомпонентное беговое покрытие. Покрытие в три слоя, в том числе водопроницаемое полиуретановое и финальное - натуральный каучук. Аналогов таких дорожек на открытых стадионах в Калининграде пока нет, - сказал он.

Крупин добавил, что все материалы, которые используются, дают возможность легкоатлетам тренироваться круглогодично. Основание для дорожек будет достроено уже в этом месяце.

ИСТОЧНИК KP.RU