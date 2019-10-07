2019-10-07T16:25:57+03:00
Общество

В Калининграде проживают 25 пенсионеров в возрасте старше 100 лет

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининграде проживают 25 пенсионеров в возрасте старше 100 лет. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Фейсбук».

Самыми долгоживущими считаются двое калининградцев, которым исполнилось по 106 лет.

Всего в областном центре сейчас 134,3 тыс. пенсионеров, из ни 27.4% - пенсионеры по возрасту. Из них 2360 человек в возрасте от 90 до 100 лет; 17138 человек – от 80 до 90 лет; 31854 человек от 70 до 80 лет; 59619 человек от 60 до 70 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На стадионе «Локомотив» установят уникальное покрытие на беговых дорожках
На ул. Клинической в Калининграде отключат уличное освещение
В центре Советска во вторник откроется пункт сбора донорской крови
В субботу в Калининграде свыше 150 женщин прошли обследование у маммологов
На выходных в Калининградской области задержали 25 пьяных водителей
В Калининграде на учредителей компании завели уголовное дело за хранение алкоголя и сигарет без акцизов
Калининградец получил 2,5 года колонии-поселения за смертельное ДТП
Калининградские футболисты выиграли «бронзу» на «Кубке Гедимина-2019»
Область выделила Ладушкину 1,8 млн рублей на ремонт дороги к детскому саду
Калининград занял 67-е место в рейтинге крупнейших городов по уровню зарплат
В Калининграде рок-музыканту Андрею Князеву подарили куклу-двойника
Пьяный калининградец пытался угнать автомобиль, толкая его вручную
Здание водолечебницы в Зеленоградске переделают в гостиницу
Калининградские фермеры получили в этом году господдержку на 108 млн рублей
В Советске начнут работать эвакуаторы
С начала года служащие Балтфлота приобрели свыше 300 квартир и домов по военной ипотеке
Антон Алиханов поздравил Владимира Путина с днем рождения и поблагодарил за внимание к Калининграду
На ремонт участка автодороги Калининград-Полесск выделили 1,4 млрд рублей
На Северном обходе в Калининграде сбили 30-летнюю женщину