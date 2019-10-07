СЕГОДНЯ 16:22 2019-10-07T16:25:57+03:00

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В Калининграде проживают 25 пенсионеров в возрасте старше 100 лет. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Фейсбук».

Самыми долгоживущими считаются двое калининградцев, которым исполнилось по 106 лет.

Всего в областном центре сейчас 134,3 тыс. пенсионеров, из ни 27.4% - пенсионеры по возрасту. Из них 2360 человек в возрасте от 90 до 100 лет; 17138 человек – от 80 до 90 лет; 31854 человек от 70 до 80 лет; 59619 человек от 60 до 70 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU