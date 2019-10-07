В Калининграде стартовал осенний месячник по уборке и благоустройству

СЕГОДНЯ 17:10 2019-10-07T17:11:55+03:00

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С 7 октября по 8 ноября в Калининграде пройдет традиционный осенний месячник по уборке и благоустройству городских территорий. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Планируются, что субботники пройдут на территориях всех городских школ и детских садов. Муниципальные предприятия «Водоканал» и «Калининградтеплосеть» должны восстановить благоустройство после проведенных летом работ на инженерных коммуникациях.

- В течение месяца субботники организуют на предприятиях города, а 26 октября в Калининграде пройдет традиционный общегородской субботник. На высадку деревьев, уборку парков, скверов и зеленых зон выйдут школьники и студенты, сотрудники администрации Калининграда, муниципальных предприятий и учреждений, коммерческих организаций, - отметили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU