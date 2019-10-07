2019-10-07T17:42:03+03:00
Общество

В суде Калининграда возобновились слушания дела экс-директора лицея №49 Людмилы Осиповой

Суд перешел к опросу свидетелей
Надежда Ржевская
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В понедельник в Центральном районном суде Калининграде возобновились слушания дела экс-директора лицея №49 Калининграда Людмилы Осиповой, которую обвиняют в хищении 7 миллионов рублей и мошенничестве.

Заседания по ходатайству прокурора проходят в закрытом режиме.

Сегодня в суде должны были опрашивать первых трех свидетелей. Но никто из них в назначенный час не явился по причине занятости по месту работы.

Слушание перенесено на вторник, 8 октября.

После опроса свидетелей (в списке – порядка 80 человек) в суд пригласят потерпевших (порядка 70 человек).

Подробнее о «Деле Осиповой» читайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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