В суде Калининграда возобновились слушания дела экс-директора лицея №49 Людмилы Осиповой
В понедельник в Центральном районном суде Калининграде возобновились слушания дела экс-директора лицея №49 Калининграда Людмилы Осиповой, которую обвиняют в хищении 7 миллионов рублей и мошенничестве.
Заседания по ходатайству прокурора проходят в закрытом режиме.
Сегодня в суде должны были опрашивать первых трех свидетелей. Но никто из них в назначенный час не явился по причине занятости по месту работы.
Слушание перенесено на вторник, 8 октября.
После опроса свидетелей (в списке – порядка 80 человек) в суд пригласят потерпевших (порядка 70 человек).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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